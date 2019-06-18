Торгпред США считает, что в ситуации с Китаем пошлин может быть недостаточно

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Пошлины являются единственным инструментом против Пекина в ситуации вокруг торговых отношений США с Китаем, однако их может быть недостаточно. Такое мнение, как сообщило агентство Reuters , выразил во вторник на слушаниях в Финансовом комитете Сената американского Конгресса представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

"Не знаю, заставит ли их это - только пошлины - прекратить обманывать. Я думаю, у вас нет другого выбора. Я знаю одну вещь, которая не сработает - это разговаривать с ними", - приводит Reuters слова, сказанные Лайтхайзером сенаторам.

Относительно введения дополнительных пошлин на китайские товары Лайтхайзер отметил, что "все зависит от президента".

В начале июня правительство Китая ввело ответные импортные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд. На такой шаг Пекин пошел в ответ на повышение 10 мая правительством США пошлин в отношении китайской продукции.

Ранее Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры по урегулированию торговых споров. Последний, 10-й раунд таких консультаций проходил 9-10 мая в Вашингтоне, однако после этого они зашли в тупик.

Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены: с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще более чем на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.