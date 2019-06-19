"Известия": Минкавказ планирует распространить курортный сбор на частный сектор

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министерство по делам Северного Кавказа (Минкавказ) рассчитывает обязать выплачивать курортный сбор за каждого постояльца граждан, сдающих жилье туристам. Об этом в среду пишет газета "Известия" со ссылкой на министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева.

"Частник в основном не заметен для государства. Человек может владеть двумя-тремя домами или квартирами, сдавать их через онлайн-сервисы, а государство этого не видит. Поэтому, конечно, в том числе наша задача сделать так, чтобы они тоже платили курортный сбор", - заявил изданию Чеботарев.

По словам министра, ситуация, когда курортный сбор за постояльцев платят гостиницы и хостелы, а сдающие внаем жилье граждане от налога освобождены, ставит их в привилегированное положение. Для перечисления курортного сбора хозяевам арендного жилья предложат регистрироваться в качестве самозанятых, что позволит вывести их бизнес из тени.

В Минфине на запрос "Известий" ответили, что конкретных предложений по распространению курортного сбора на граждан, сдающих жилье туристам, не получали, а ответственным за проект ведомством назвали Минкавказ.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.