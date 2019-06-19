Хабаровский край заинтересован в экспорте товаров в Китай через Харбинскую бондовую зону

ХАРБИН, 19 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края заинтересованы в выводе экспортоориентированных компаний региона на рынок Китая через Харбинскую бондовую зону (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай). Об этом заявил ТАСС в среду в кулуарах VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине министр инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края Юрий Чайка.

"В рамках ЭКСПО мы посетили Харбинскую бондовую зону. Сейчас мы прорабатываем возможность, чтобы свозить туда наши малые и средние компании, - сказал Чайка. - Пока в бондовой зоне присутствует в основном продукция алтайских производителей - мука, масло. Но это только начало, рассчитываем, что и наши компании свою полочку там получат".

По словам министра, в Харбинской бондовой зоне планируется представить компании пищевой промышленности. "Поскольку есть специальный перечень того, что можно ввозить, пока мы нацелены на продукты питания. У нас здесь [на ЭКСПО] присутствует производитель соков, производитель мороженого, производители меда, дикоросов. Мы как раз обсуждаем с ними возможность выхода в Китай", - рассказал Чайка.

Глава ведомства также отметил, что КНР позиционирует Харбинскую бондовую зону "именно для торговли с Россией". "При наличии конкурентной экспортоориентированной продукции Китай будет с удовольствием все это покупать", - резюмировал он.

Бондовая зона для торговли с Китаем

Юрий Чайка выступил с предложением создать на территории России аналогичную Харбинской бондовую зону для развития торговли с Китаем.

"Харбинская бондовая зона - это очень сильная вещь для тех, кто хочет выходить на рынок Китая и начинать экспортировать, - сказал Чайка. - Склады [в бондовой зоне] полностью оборудованы для занятия внешнеэкономической деятельностью: товар туда поставляется беспошлинно, очистка и продажи происходят только тогда, когда появляется покупатель". "Это очень сильно удешевляет экспортно-импортные операции", - подчеркнул он.

По словам министра, "бондовая зона в Харбине - это очень большой шаг навстречу РФ со стороны Китая". "Что-то похожее надо создавать и на нашей территории", - указал Чайка. "Чтобы китайские компании выходили на рынок России", - добавил он.

В 2016 году власти Китая приняли решение о создании Харбинской комплексной бондовой зоны. Для компаний на ее территории действует ряд преференций, среди которых налоговые льготы по освобождению от уплаты пошлин, возможность хранения импортной продукции на складах зоны, доставка товара и проведение таможенных процедур после поступления запроса от покупателя и ряд других. Ожидается, что Харбинская бондовая зона может стать ключевой входной точкой для вывода российских товаров в КНР, пилотным хабом российских товаров в Китае.

Открытие пункта пропуска на острове Большой Уссурийский

Министр инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края заявил, что открытие пункта пропуска на острове Большой Уссурийский обеспечит прорыв в торговле с Китаем.

"Пока Хабаровский край заперт [для развития торговли с Китаем] с точки зрения удобных пунктов пропуска, и это проблема, которую мы пытаемся решить", - сказал Чайка. "Торговля и экспорт Хабаровского края с Китаем рванет реально, когда откроют пункт пропуска на острове Большой Уссурийский - там есть мосты, земля, надо только, чтобы все это попало в соответствующие федеральные программы, вошло в нацпроекты и строилось", - указал он.

По словам министра, "в Приморье шесть переходов по работе с Китаем, в Хабаровском крае - полтора (один - сезонный)". "Перспектива работы с Китаем связана напрямую с развитием логистики и инфраструктуры у нас", - продолжил Трофимов.

"Мы ждем. Это вопрос федерального уровня", - указал глава министерства и выразил надежду на то, что "к сентябрю этого года к Восточному экономическому форуму [ВЭФ] будут какие-то подвижки".

По итогам 2018 года товарооборот Хабаровского края и КНР составил $2,1 млрд. Экспорт из российского региона в Китай достиг отметки $1,6 млрд, китайский импорт в Хабаровский край - порядка $500 млн.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня в Харбине. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.

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