Хабаровские власти считают продовольствие перспективным направлением экспорта в Китай

ХАРБИН, 19 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края считают продукты питания и удобрения наиболее перспективными направлениями экспорта на рынок Китая. Об этом заявил ТАСС в среду в кулуарах VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине начальник управления внешнеэкономических связей и поддержки экспорта министерства экономического развития Хабаровского края Максим Тарасов.

"Основную перспективу на сегодняшний день мы видим в поставках пищевой продукции, и китайцы заинтересованы в этом", - сказал Тарасов. "Это продукция сельского хозяйства - соя, кукуруза, а также переработанная продукция - дикоросы, мед, крупы, кондитерские изделия - печенье, конфеты", - добавил он. "Например, сейчас у нас на экспорт пытается выйти варенье из различных ягод. Это малый бизнес, даже индивидуальный предприниматель с хорошим качеством товара, и мы его поддерживаем", - подчеркнул глава управления.

Как сказал Тарасов, наряду с пищевой промышленностью, большой интерес представляет отрасль удобрений. "Вы знаете, что в Китае идет деградация сельскохозяйственных земель и вообще земельного фонда, - отметил начальник управления. - У нас есть две компании, которые имеют собственные разработки: это торфо-гуминовые удобрения, добавки, которые идут на обогащение земли".

По словам Тарасова, хабаровские производители уже произвели первые поставки в КНР. "У них есть уже поставки в Китай. Они также поставляют [продукцию] в Корею. Япония в том числе заинтересовалась их продукцией", - подчеркнул он.

Сотрудничество в гражданском авиастроении

Тарасов считает, что Хабаровский край и Китай имеют перспективы сотрудничества в области гражданского авиастроения, а также в судостроении и в сфере IT-технологий.

"Перспективы [сотрудничества Хабаровского края и Китая] есть в продукции гражданского авиастроения, не только военного авиастроения", - сказал Тарасов. "Например, [поставки российских самолетов] Sukhoi Superjet 100, производство компонентной базы для российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929", - пояснил он.

"Кооперация возможна в судостроении", - продолжил начальник управления. "У нас работают два крупнейших на Дальнем Востоке завода - в Комсомольске и в Хабаровске", - добавил он.

По словам Тарасова, еще одной перспективной отраслью является отрасль информационных технологий. "У нас неплохая IT-сфера, которая уже работает на Японию, на страны СНГ, есть компании, которые уже экспортируют свою продукцию [в Китай] и участвуют в выставках", - отметил представитель ведомства. Он также добавил, что "этой отрасли необходимо время для развития", и выразил надежду на то, что "в будущем количество перерастет в качество".

По итогам 2018 года товарооборот Хабаровского края и КНР составил $2,1 млрд. Экспорт из российского региона в Китай достиг отметки $1,6 млрд, китайский импорт в Хабаровский край - порядка $500 млн.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня в Харбине. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.

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