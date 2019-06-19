Правительство Хайнаня выделяет $257 млн на развитие электросетей в Даньчжоу

ХАЙКОУ /Китай/, 19 июня. /ТАСС/. Правительство провинции Хайнань выделит 1,78 млрд юаней (около $257 млн) на развитие интеллектуальной системы электроснабжения города Даньчжоу. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, в этом году финансирование для интеграции Даньчжоу и особой экономической зоны Янпу составит 1 млрд юаней (около $145 млн). Согласно заявлению властей, планируется построить две трансформаторные подстанции напряжением 110 кВт, ЛЭП между Даньчжоу и Янпу и другие объекты.

Как указывает "Хайнань жибао", в целом программа развития региона предусматривает в общей сложности реализацию 699 проектов.

Власти китайской южной провинции Хайнань намерены в период с 2019 по 2021 годы инвестировать порядка 53 млрд юаней (около $7,8 млрд) в развитие электроэнергетического сектора: 20,9 млрд юаней (около $3,15 млрд) выделяются на развитие электросетей, 32,1 млрд юаней (около $4,84 млрд) будут вложены в систему энергоснабжения.

Как отмечают власти провинции, главная цель инвестиций заключается в строительстве безопасной, "зеленой" и эффективной системы электроснабжения сельских и городских районов. Предполагается, что уже к 2025 году Хайнань станет показательным примером в сфере внедрения и развития "умных" электросетей, а к 2030 году превратится в образец мирового класса.