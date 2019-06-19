Глава МИД Швейцарии: Берн видит большой потенциал развития торговли с Москвой

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Швейцарские компании считают Россию и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) важным рынком с высоким потенциалом роста. Об этом в интервью ТАСС заявил начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

По его словам, в прошлом году Россия заняла 25-е место среди торговых партнеров Швейцарии с объемом торговли в 2,8 млрд швейцарских франков, что на 14% больше, чем в 2017 году. "Это относительно скромные показатели по сравнению с огромным потенциалом для торговли. Но швейцарские компании считают Россию и Евразийский экономический союз важным рынком с высоким потенциалом роста", - подчеркнул собеседник агентства, добавив, что конфедерация является 10-м крупнейшим иностранным инвестором в РФ.

Между тем он отметил негативное влияние антироссийских санкций и ответных мер Москвы. "К сожалению, санкции ЕС и России, введенные после аннексии Крыма, отрицательно повлияли на финансовое и торговое сотрудничество", - сказал Кассис.

Он также упомянул существование проблем для бизнеса в сфере регулирования. "Хотя интерес России к иностранным инвестициям открывает благоприятные возможности для бизнеса швейцарских компаний, существуют проблемы в сфере регулирования", - посетовал глава дипведомства. При этом, по его словам, "Швейцария постоянно работает с российскими партнерами над улучшением этих рамочных условий с тем, чтобы облегчить швейцарским компаниям приход в РФ".