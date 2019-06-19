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В "Яндекс.Такси" пассажиры смогут включать в машине свою музыку

Об этом сообщил гендиректор "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко

Клиенты "Яндекс.Такси" смогут включать треки с сервиса "Яндекс.Музыка" во время поездки и слушать их через аудиосистему автомобиля. Об этом сообщил гендиректор "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко.

По его словам, идея встроить в "Яндекс.Такси" "Яндекс.Музыку" родилась года два назад, но, постоянно "находились "задачи поважнее".  "Команде это надоело, и они в свой выходной собрались в офисе..., чтобы сделать этот проект", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в "Яндекс.Такси" может появиться возможность заказа вертолета и сервис грузоперевозок.

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Россия
Источник: Минтранс и участники авиаотрасли готовят планы повышения безопасности
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