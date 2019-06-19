Объем подписанных на VI Российско-китайском Экспо соглашений превысил $25 млрд

ХАРБИН, 19 июня. /ТАСС/. Участники VI Российско-китайского Экспо в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) подписали более 380 соглашений на сумму свыше 170 млрд юаней (порядка $25 млрд). Об этом сообщил председатель Комитета по развитию международной торговли провинции Хэйлунцзян Ван Инчунь на пресс-конференции в среду.

"Количество подписанных соглашений превысило 380, общая сумма составила более 170 млрд юаней (порядка $25 млрд)", - сказал Ван Инчунь.

Он также отметил, что в Экспо в 2019 году приняли участие представители 74 стран и регионов мира, в том числе 1764 предприятия и 164 правительственные и торгово-экономические делегации.

"На Экспо присутствовало свыше 23 тыс. бизнесменов, что на 45,7% больше по сравнению с прошлым годом, - указал Ван Инчунь. - Из них 2724 человек - представители России".

VI Российско-китайское Экспо под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня в Харбине. Россию на форуме представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.