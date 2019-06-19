"Ъ": РФПИ не купил логистические объекты

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сделка PLT (структура Российского фонда прямых инвестиций, РФПИ) по покупке складов у "Сбербанк управление активами" не состоялась, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на трех источников на рынке коммерческой недвижимости.

В феврале о переговорах сторон сообщала газета "Ведомости". Тогда издание писало о том, что "Сбербанк управление активами" выставил на продажу свой портфель складской недвижимости, находящийся в фонде "Арендный бизнес". Речь идет об объектах в "ПНК Толмачево" в Новосибирске, "ПНК Валищево" в Подмосковье и логистическом комплексе в Петро-Славянке Ленинградской области - совокупной площадью более 150 тыс. кв. м.

Согласно публикации, стоимость этих объектов оценивалась ранее в CBRE в 6-7 млрд рублей.

По словам старшего директора отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирины Ушаковой, стоимость логистической недвижимости может вырасти на фоне пересмотра ключевой ставки и постепенного восстановления инвестиционного рынка.

"Коммерсантъ" указывает на то, что стоимость паев фонда "Арендный бизнес" за три года снизилась на 4%, говорится на сайте "Сбербанка".