Минэкономразвития ожидает улучшения показателей "Совкомфлота" в 2019 году

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ ожидает, что показатели компании "Совкомфлот" в 2019 году улучшатся по сравнению с прошлым годом, что повысит инвестиционную привлекательность компании. Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко.

"Компания показывает стабильные результаты хозяйственной деятельности, ряд финансовых показателей заметно улучшился. Так, выручка по группе компании по итогам 2018 года выросла почти на 12 млрд рублей по сравнению с предыдущем финансовым годом. Компания имеет хорошую корпоративную культуру, находится в высокой степени готовности к сделке. В перспективе мы видим, что итогам 2019 года показатели компании будут гораздо выше, чем в прошлом году", - отметила она. При этом Тарасенко добавила, что заинтересованность в приобретении акций "Совкомфлота" показали уже несколько потенциальных инвесторов, с которыми в данный момент ведутся переговоры.

Государство планирует снизить свою долю в "Совкомфлоте" со 100% до 25% плюс 1 акция. Однако приватизация крупнейшей российской судоходной компании неоднократно откладывалась.

По словам замглавы Минэкономразвития, "это даже хорошо, что подготовка к сделке продолжается определенное количество времени - сейчас финансовые показатели "Совкомфлота" значительно выросли по сравнению с предыдущим годом, соответственно, это хороший знак к тому, что мы можем быть на шаг ближе к возможной сделке".