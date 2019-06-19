"Ъ": реальные продажи легковых автомобилей и LCV в России в мае упали на 18%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Реальные продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в мае 2019 года упали на 18% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составили 124,5 тыс. машин. Об этом в среду пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные о регистрациях автомобилей.

Как отмечает издание, речь идет о так называемых желтых машинах, которые отражены в отчетах, но еще остаются на складе. Их доля может составлять до 50% в зависимости от бренда.

При этом, по данным отчета Ассоциации европейского бизнеса, в мае продажи автомобилей упали только на 6,7%, составив 137,6 тыс. штук. Продажи в январе - мае показали снижение на 2,2%, до 677,6 тыс. авто.

