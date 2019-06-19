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Пособие на детей от 1,5 до 3 лет будет равно региональному прожиточному минимуму ребенка

Региональный прожиточный минимум на ребенка сейчас составляет в среднем 10 тыс. рублей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Размер пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будет равен региональному прожиточному минимуму на ребенка, который сейчас составляет в среднем 10 тыс. рублей. Об этом сообщил в среду глава Минтруда Максим Топилин.

"Это будет прожиточный минимум ребенка региональный, точно такой же, который установлен сейчас на первого ребенка", - сказал он в кулуарах III Форума социальных инноваций регионов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев накануне на совещании по вопросу реформирования системы компенсационных выплат по уходу за ребенком предложил повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе на принципе адресности. Глава кабмина считает, что необходимо определить механизм таких выплат.

Открывая совещание, глава правительства напомнил, что тема повышения детских пособий поднималась в ходе ежегодного отчета правительства в Думе. По итогам премьер дал соответствующее поручение ряду ведомств, сейчас эти поручения отработаны. По его словам, речь идет "об историческом пособии, очень маленьком, в 50 рублей", которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет. Медведев отметил, что эта норма была введена 25 лет назад в качестве временной компенсационной меры. С тех пор сумма пособия ни разу не индексировалась.

В этом году максимальный прожиточный минимум на ребенка установлен в Чукотском автономном округе в размере 22 тыс. рублей, а минимальный - в Белгородской области - чуть более 8,1 тыс. рублей.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичТопилин, Максим АнатольевичРоссия
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