На российской стороне моста через Амур закончен монтаж вантовой системы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июня. /ТАСС/. Строители закончили монтаж вантовой системы на российской стороне международного моста через Амур между Благовещенском (РФ) и Хэйхэ (КНР), сообщается на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

"Строители закончили свою часть работ по монтажу вантовой системы на российской стороне. Проведена регулировка вант, усилие натяжения соответствует для продолжения работ по опусканию пролетного строения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что российские и китайские строители провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили период выполнения монтажных работ китайской части вантовой системы и дальнейшие контрольные точки графика строительных работ.

"Мы приостанавливаем все работы на мосту и передаем возможность китайским коллегам завершить свою часть работ по монтажу вантовой системы, то есть не нагружаем и не опускаем пролет, чтобы китайская сторона могла выполнить монтаж и натяжение вантовой системы своей части моста", - приводятся в сообщении слова начальника производственно-технического отдела АО "УСК МОСТ" Алексея Лагунова.

Работы на основном конструктиве моста приостановлены на 10 дней. Затем строители продолжат опускание пролетного строения на постоянные опорные части, а также работы по армированию плиты проезжей части для последующего ее бетонирования.

Строительство трансграничного автомобильного моста через реку Амур, который должен связать российский берег в районе Благовещенска и китайский в районе города Хэйхэ, началось в конце 2016 года. Общая длина моста - более километра. Согласно техническому заданию, после ввода в эксплуатацию по трансграничному мостовому переходу Благовещенск - Хэйхэ будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Поток пассажиров составит порядка трех миллионов человек в год, а поток грузов - около 6 млн тонн или почти 300 тыс. автомобилей.

Торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через реку Амур состоялась 31 мая на границе РФ и КНР. Механически мост должен быть готов к концу 2019 года, еще несколько месяцев уйдут на пусковые работы и оформление.