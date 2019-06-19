X5 Retail Group создаст онлайн-витрину для фармпроизводителей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. X5 Retail Group на базе сайта "Перекрестка" создаст витрину, на которой фармпроизводители смогут представлять свои препараты, доставка будет осуществляться в аптечные пункты выдачи X5. Об этом говорится в сообщении X5 Retail Group.

"В рамках партнерства X5 и ГК "Сантэнс" на Perekrestok.ru появится специальная "витрина", где производители фармацевтических препаратов смогут представить свою продукцию и предложить ее потребителю напрямую. В свою очередь покупатели получат возможность заказать необходимые лекарства непосредственно у производителя, а оплатить и забрать их в одном из аптечных пунктов выдачи (АПВЗ) в магазинах торговых сетей X5", - отмечается в сообщении.

В рамках создания сети аптечных пунктов выдачи развивающая технологическую платформу почтовых сервисов Х5 уже договорилась об открытии 1 400 аптечных пунктов выдачи заказов. Логистику от производителя до пунктов обеспечит "Сантэнс".

Продажа лекарств напрямую через интернет в России ограничена.

Проект закона о внесении изменений в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом внесен в Госдуму в октябре 2017 г. и прошел первое чтение в декабре 2017 г. В настоящее время документ находится на доработке в комитете Госдумы по охране здоровья.