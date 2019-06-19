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"Ведомости": "Аэроэкспресс" и "Ситимобил" организуют мультимодальные перевозки в аэропорты

Предполагается, что стоимость единого билета составит 700 рублей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" и оператор такси "Ситимобил" организуют мультимодальные перевозки в московские аэропорты, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей сторон.

Воспользовавшись единым билетом стоимостью 700 рублей, пассажир сможет добраться от определенного адреса до Белорусского, Киевского или Павелецкого вокзалов, а далее пересесть на "Аэроэкспресс". Или же наоборот - воспользоваться "Аэроэкспрессом" по прилету в аэропорт, а после - такси до нужного адреса.

На пилотном этапе услуга такси будет доступна в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК), в случае успеха проекта эта зона будет расширена.

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