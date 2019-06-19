Страны ОПЕК+ утвердили дату министерской встречи на 1-2 июля

ТАСС, 19 июня. Страны ОПЕК и "не ОПЕК", наконец, договорились о дате встречи, на которой обсудят уровни добычи нефти на второе полугодие. Заседание состоится 1-2 июля в Вене, сообщил секретариат ОПЕК.

На сайте организации значатся теперь следующие даты: 1 июля встреча ОПЕК, 2 июля - страны "не ОПЕК". Как сообщил источник ТАСС в организации, такое предложение сделал президент конференции ОПЕК, министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо, который в своем письме членам альянса обозначил эти даты. Ранее обсуждалась возможность проведения встречи 3-4 июля и даже 10-12 июля. Первоначальный план предполагал проведение встречи 25 июня.

При этом Россия и Саудовская Аравия, ключевые участники соглашения, должны обсудить свои позиции на встрече в Осаке, в рамках саммита G20, который состоится 28-29 июня.