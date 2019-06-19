Минтруд РФ: высвобожденные из материнского капитала средства могут быть перераспределены

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Высвобожденные финансовые ресурсы из средств материнского капитала в случае сокращения количества рождений будут перераспределены на меры социальной поддержки, использования средств в других целях не будет. Об этом сообщил в среду журналистам министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на полях III Форума социальных инноваций регионов.

"Материнский капитал же считается исходя из линейки, сколько нам нужно денег. Так как рождений в следующем году в любом случае будет меньше, естественно, расходов на материнский капитал требуется меньше. Но это не значит, что виртуально высвобожденные средства будут направлены на какие-то другие несоциальные цели. Вчера проводилось совещание по пособию [по уходу за ребенком] от полутора до трех лет - это все такая линейка возможного перераспределения, но все еще будет согласовываться. Все-таки процесс только начался", - сказал министр.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Минтруд предлагает уменьшить запланированный объем средств на предоставление материнского капитала в 2020-2021 годах более чем на 38 млрд рублей. В Пенсионном фонде России подтвердили уменьшение бюджетных расходов на материнский капитал, но не исключили дальнейшей корректировки параметров бюджета в связи с изменением показателей рождаемости в России. В Минтруде позднее заявили, что материнский капитал получат все семьи, имеющие на него право.

III Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 19 по 21 июня. В его рамках запланировано более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития.