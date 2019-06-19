Минсельхоз: РФ может достичь продовольственной безопасности по молоку в течение 7-8 лет

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минсельхоз РФ зафиксировал отставание от значений продбезопасности по молоку, ожидает достижение плановых показателей в ближайшие 7-8 лет в случае сохранения роста производства. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Наблюдается отставание от значений продбезопасности по молоку, однако эффективная реализация мер господдержки, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, проведение технологической модернизации и совершенствование племенной работы, позволила в 2018 году увеличить производство сырья в хозяйствах всех категорий на 1,5% к уровню 2017 года, до 30,6 млн тонн. Сохранение позитивной динамики по данному направлению в дальнейшем позволит достичь показателей продовольственной безопасности по молоку в течение ближайших 7-8 лет", - говорится в сообщении.

По данным Минсельхоза, в 2019 году в РФ ожидается увеличение производства молока на 1,6%, до 31,1 млн тонн.

Доктрина продовольственной безопасности РФ предусматривает долю отечественного молока на внутреннем рынке в 90%.