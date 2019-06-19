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"Ведомости": в список 120 лучших ресторанов мира попали три заведения из России

Это московский ресторан Selfie и петербургские Harvest и "Кококо"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. По меньшей мере три российских ресторана попали в ежегодный рейтинг 120 лучших ресторанов мира, составленный изданием The World's Best Restaurants, передает газета "Ведомости".

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Пока опубликован только список ресторанов, занявших места с 51-го по 120-е. Перечень заведений, оказавшихся на первых пятидесяти строчках рейтинга, представят 25 июня. В обнародованную часть рейтинга попали московский ресторан Selfie и петербургские Harvest и "Кококо". Они заняли 65-е, 92-е и 104-е места соответственно. При этом оба ресторана из Санкт-Петербурга включены в список впервые, пишут "Ведомости".

Рейтинг The World's Best Restaurants обновляется каждый год. Сначала жюри объявляет заведения, занявшие с 51-го по 100-е место, спустя неделю - с 1-го по 50-е. Среди российских рестораторов самого высокого места в рейтинге добивался Владимир Мухин, шеф ресторана White Rabbit: четыре года подряд он попадал в тридцадку лучших, а в прошлом году занял 15-е место.

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