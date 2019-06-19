Голикова: из-за предотвратимой нетрудоспособности Россия потеряла 223 млрд рублей

ТАСС, 19 июня. Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан. В связи с этим необходимо создавать максимально комфортные условия труда и заботиться о здоровье работников, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на III Форуме социальных инноваций регионов.

"Для развития экономики в первую очередь необходимо создание максимально комфортных условий труда, забота о работниках, их здоровье. Не секрет, что производительность труда выше в тех коллективах, где сотрудники меньше болеют. За 2018 год из-за предотвратимой нетрудоспособности экономика потеряла 223 млрд рублей", - сказала она.

Голикова добавила, что реализация мероприятий по созданию системы поддержки здоровья на производстве является одним из мероприятий нацпроекта "Демография". "Такие вложения в конечном итоге приведут к демографическим изменениям, повлекут за собой развитие науки, культуры и других сфер деятельности", - пояснила вице-премьер.

III Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 19 по 21 июня. В его рамках запланировано более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития.