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Правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила семь сделок из девяти

Рассмотрение оставшихся двух сделок перенесено на следующее заседание комиссии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям в понедельник одобрила семь сделок из девяти предложенных к обсуждению. Об этом сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов. По его словам, рассмотрение оставшихся двух сделок перенесено на следующее заседание комиссии.

"На правкомиссии было одобрено семь сделок и две продлены. Отрасли (продленных сделок) - транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство", - отметил он. При этом Цыганов добавил, что "никаких фундаментальных, вызывающих интерес у прессы сделок (среди одобренных) не было, обычная рабочая комиссия".

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщал, что общий объем сделок, рассматриваемых на правкомиссии в понедельник составил 30 млрд рублей. Речь шла о проектах в сферах авиаперевозок, машиностроения, атомной энергетики, разработки месторождений полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также в пищевой отрасли, в секторе цифровой безопасности, в жилищном хозяйстве.

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