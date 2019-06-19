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Суд ЕС отказался признавать логотип Adidas торговой маркой

Европейский суд юстиции общей юрисдикции постановил, что логотип Adidas не содержит достаточных характерных особенностей

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Европейский суд юстиции отказался признать в качестве защищенной европейским законодательством торговой марки логотип производителя спортивной одежды Adidas, который представляет из себя треугольник из трех косых параллельных полос. Об этом говорится в опубликованном в среду решении суда.

Европейский суд юстиции общей юрисдикции постановил, что "логотип Adidas не содержит достаточных характерных особенностей, которые могут быть защищены в качестве торговой марки". Таким образом, суд подтвердил решение Европейского бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO), которое еще в 2016 году отказало Adidas в регистрации торговой марки на том же основании.

Этот иск стал одним из элементов противостояния немецкой марки Adidas и бельгийской Shoe Branding Europe BVBA, в рамках которого Adidas пытался добиться через суд изменения логотипа BVBA - двух параллельных косых полос - под предлогом того, что он слишком напоминает фирменный знак немецкой компании. Чтобы добиться вынесения запрета на использование этого логотипа, Adidas должен подтвердить, что его собственный логотип является защищенной торговой маркой.

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