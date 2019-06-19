Матвиенко пообещала добиваться скорейшего принятия закона о соцпредпринимательстве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Необходимость принятия закона о социальном предпринимательстве в России давно перезрела, спикеры обеих палат российского парламента намерены сделать все необходимое для его скорейшего принятия. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Считаю, что необходимость принятия закона о социальном предпринимательстве уже давно перезрела. Мы с [председателем Госдумы] Вячеславом Викторовичем [Володиным] уже обменялись [мнениями] на эту тему. Мы постараемся вместе сделать все, чтобы закон был принят в самое ближайшее время", - сказала Матвиенко на Форуме социальных инноваций регионов.

Она убеждена, что необходимо активнее поддерживать таких предпринимателей, создавая для них понятные, прозрачные условия, "правила игры для их работы". "Я верю, что за социальным предпринимательством будущее. Все больше бизнесменов приходят в эту сферу. Да, конечно, здесь нет таких прибылей, как в добыче углеводородов, но это бизнес, который будет всегда востребован, это услуги, которые будут всегда нужны. Социальный бизнес предоставляет колоссальные возможности для развития, для реализации самых инновационных идей", - сказала спикер Совфеда.

Законопроект Минэкономразвития "О внесении изменений в ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" был рассмотрен и единогласно одобрен Госдумой в первом чтении 5 марта. Он направлен на реализацию стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года, федерального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" и национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Законопроект предполагает закрепление понятий "социальное предпринимательство" и "социальное предприятие". Социальное предпринимательство определяется как деятельность, "направленная на достижение общественно-полезных целей и решение социальных проблем", обеспечивающая рабочими местами социально уязвимые группы граждан. Таких работников в малых и средних социальных предприятий должно быть не менее 50%, а доля расходов на их оплату труда должна составлять не менее 25%. Такие предприятия, согласно законопроекту, получат право на дополнительную помощь со стороны государства.

III Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 19 по 21 июня. В его рамках запланировано более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития.