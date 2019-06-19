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"Газпром" и OMV договорились расширить сотрудничество в сфере технологий

Соглашение рассчитано до 2020 года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Австрийская нефтегазовая компания OMV и "Газпром" расширят программу научно-технического сотрудничества до 2020 года. Об этом сообщает "Газпром" в своем пресс-релизе.

В рамках заседания совместного координационного комитета по научно-техническому сотрудничеству и партнерству "Газпром" и OMV подписали дополнение к программе научно-технического сотрудничества на период с 2016 по 2020 год.

Документ охватывает новое направление исследований, нацеленное на обеспечение безопасности нефтегазовых объектов посредством использования лучших практик. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы технологий бурения, разведки и добычи углеводородов, а также целостности газотранспортной системы.

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