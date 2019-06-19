Суд в Петербурге отказал "Трансаэро" во взыскании с Внуково 26,3 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Северо-Западного округа в Санкт-Петербурге отказал проходящей процедуру банкротства авиакомпании "Трансаэро" по четырем кассационным жалобам по искам к московскому аэропорту Внуково. В них перевозчик требовал отменить решения нижестоящей инстанции и обязать аэропорт вернуть деньги за обслуживание самолетов на общую сумму 26,3 млн рублей, следует из постановлений суда, опубликованных в среду.

Как отмечается в первом постановлении, конкурсный управляющий "Трансаэро" Алексей Белокопыт обратился в арбитраж Петербурга и потребовал взыскать с Внуково 16,3 млн рублей, которые перевозчик заплатил аэропорту за стоянку самолетов сверх норматива в 2016-2017 годах. Суд первой инстанции аннулировал сделку по перечислению денег и взыскал эти средства с компании, однако затем представители аэропорта оспорили решение суда в 13-м арбитражном апелляционном суде, который в апреле отменил это постановление.

"Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 апреля 2019 года оставить без изменения, а кассационную жалобу конкурсного управляющего открытого акционерного общества "Авиационная компания "Трансаэро" Белокопыта Алексея Васильевича - без удовлетворения", - говорится в постановлении арбитража Северо-Западного округа.

В двух других случаях была аналогичная ситуация - Белокопыт намеревался взыскать с Внуково 3,1 млн рублей, оплаченных за стоянку самолета Boeing 767-200 в 2016 году, а также 1,1 млн рублей, выплаченных за обслуживание самолета в аэропорту вне расписания и сверхнормативную стоянку судна в мае-июне 2016 года. В этих случаях суд первой инстанции признал сделки недействительными и взыскал с Внуково деньги, апелляционная инстанция отменила эти решения, а теперь Арбитражный суд подтвердил вердикт апелляционного суда.

Еще в одном иске Белокопыт требовал отменить выплату 5,8 млн рублей в пользу Внуково, которые заплатила авиакомпания "Аэрофлот" за счет "Трансаэро" аэропорту в 2016 году. Суд первой инстанции и апелляционный арбитраж отказались удовлетворить требования управляющего "Трансаэро", Арбитражный суд Северо-Западного округа также подтвердил правомерность этих решений.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Трансаэро". В 2017 году "Трансаэро" признали банкротом. В сентябре 2015 года председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев также сообщал, что авиакомпания должна аэропорту 1,5 млрд рублей за обслуживание самолетов.