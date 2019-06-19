В "Роснано" сообщили о старте продажи 99,9 % акций портфельной компании "Профотек"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Управляющая компания "Роснано" сообщила о начале конкурентной процедуры продажи 99,9 % акций портфельной компании "Профотек", производящей оптические измерительные трансформаторы тока и напряжения для объектов энергетики. Извещение о порядке проведения конкурса заявок опубликовано в среду на сайте компании.

Компания "Профотек" производит уникальные волоконно-оптические измерительные трансформаторы тока и напряжения для объектов электроэнергетики в сфере сетевого хозяйства, генерирующих объектов и энергоемких производств. Трансформаторы представляют собой альтернативу традиционным электромагнитным приборам, их преимущество - в более широком диапазоне и высокой точности измерений в переходных процессах и стабильной работе при коротких замыканиях. Продукты компании внесены в Государственный реестр средств измерений и прошли опытные испытания на объектах энергетики и энергоемкого производства.

"Данная компания остается единственным российским производителем оптических трансформаторов тока и напряжения. В соответствии с программой "Цифровая трансформация 2030", которая утверждена ПАО "Россети", это один из типов оборудования, который будет меняться в процессе ее реализации. При этом подобных решений нет сейчас даже у таких компаний, как Siemens, а существующие мировые аналоги в 1,5 раза дороже трансформаторов российского производителя", - сказал ТАСС директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Эксперт считает, что модернизация энергоинфраструктуры в части замены аналоговых измерительных трансформаторов на оптические не потребует дополнительных затрат со стороны ПАО "Россети". Для владельцев электроподстанций с оборудованием напряжением 110 киловольт и выше цифровизация в рамках плановой замены трансформаторов также не приведет к повышению затрат.

"Стоимость оборудования зависит от объемов ввода в эксплуатацию. Если сейчас замена трансформаторов класса напряжения от 110 кВ на оптические обойдется предприятию в ту же сумму, что и плановая модернизация аналогового оборудования, то в будущем равнозначной будет стоимость замены меньшего напряжения трансформаторов, к примеру класса 35 киловольт. Но при этом оптическое оборудование точнее измеряет расход электроэнергии и занимает меньше места", - пояснил собеседник агентства.

Начальная цена компании, определенная УК "Роснано", составила 978 млн руб. Прием заявок завершится 28 июня, после чего предусмотрены этапы отбора претендентов, соответствующих требованиям конкурса, и предоставления им возможности проведения юридической проверки компании. Проведение процедуры отбора назначено на 2 июля.

"Профотек"

Акционерное общество "Профотек" создано в декабре 2010 года при участии АО "Роснано". В 2018-2019 годах компания "Профотек" реализовала проекты установки трансформаторов на первой в России цифровой подстанции высокого напряжения "Тобол" (500 кВ, принадлежит ФСК), для энергоснабжения магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в Брянской и Тюменской областях, на московской подстанции Герцево (принадлежит ОЭК), на Казахстанском электролизном заводе (входит в группу ERG) и др.

Доля экспорта в выручке по итогам прошлого года составила 15 %, в текущем году руководство компании ожидает рост до 20% и более. Партнерами компании на международном рынке выступают швейцарская компания Condis (бывшая Maxwell) и португальская корпорация EFACEC. Технологические решения АО "Профотек" проходят испытания на подстанциях в Швейцарии, Италии, Франции и Канаде.