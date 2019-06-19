Мантуров: окончательное решение по господдержке судоверфи "Звезда" пока не принято

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вопрос господдержки судоверфи "Звезда" на Дальнем Востоке (создается консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка) прорабатывается, однако окончательное решение на этот счет пока не принято, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Пока еще до конца решение формируется, с учетом того, что делаются расчеты. Я уже как-то раз отвечал на этот вопрос: требуется время, для того чтобы посчитать до конца всю экономику предприятия, потому что оно только находится в процессе закладки этих судостроительных объектов. Поэтому потребуется время, но я уверен, что мы найдем решение", - сказал он.

Представитель Минпромторга в свою очередь сообщил ТАСС, что министерство разрабатывает меру господдержки при строительстве крупнотоннажных судов. "В настоящее время проект нормативного акта находится на согласовании в ФОИВах. Финансирование пока также не утверждено в бюджете. В соответствии с регламентом Минпромторг внесет свои предложения в Минфин на предстоящую трехлетку", - сказал представитель Минпромторга.