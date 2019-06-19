Польша рассчитывает на участие "Газпрома" в аукционах по мощностям "Ямал - Европа"

ВАРШАВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Польши после завершения контракта на транзит российского газа по газопроводу "Ямал - Европа" в 2020 году будут продолжать пересылать газ на основании аукционов, рассчитывая, что "Газпром" проявит интерес к этой инфраструктуре. Об этом заявил в среду журналистам представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

"Намерения ясны. После истечения срока действия контракта на транзит "Газ-Систем" (польский оператор сети газопроводов) объявит аукцион по продаже мощности, нам кажется, что "Газпром" будет использовать его с выгодой, пересылая 29 млрд кубометров газа в Германию", - отметил он.

"С момента завершения контракта на транзит по Ямальскому газопроводу мы будем предоставлять мощности в соответствии с европейскими процедурами", - сказал Наимский. "Те, кто хочет отправить газ с востока через польский участок, смогут подать заявку на доступ и зарезервировать пропускные мощности", - пояснил он, заверив, что "польский участок будет действовать независимо от отношений между польской энергетическаой компанией PGNiG и "Газпром экспортом", - заверил министр.

"В межправительственном соглашении говорится, что польская сторона приложит усилия, чтобы обеспечить дальнейшую транспортировку российского газа получателям на Западе, и, конечно, это будет так. С другой стороны, условия работы EuRoPol Gaz и операции оператора на польском участке будут отличаться от тех, что были до истечения срока действия контракта на транзит", - добавил он.

Газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Газопровод соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Западной Европе.