Госдума одобрила мораторий на привлечение к ответственности за неприменение ККТ на 1 год

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в числе которых содержится норма о моратории на привлечение к ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ) в течение 1 года, начиная с 1 июля 2019 года. Об этом сообщил журналистам глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Только что Госдумой в третьем чтении был принят закон по поправкам в Административный кодекс. Именно в этот закон внесена очень важная поправка, которую мы обещали принять, когда рассматривали вопрос о применении контрольно-кассовой техники. Были приняты очень многие предложения, реально облегчившие переход к контрольно-кассовой технике бизнесу в самых разных отраслях - в первую очередь, беспокойство вызывала сфера транспорта, ЖКХ. Но одновременно понимая, что далеко не все регионы одинаково готовы к внедрению ККТ, мы приняли решение о том, что применим мораторий на привлечение к ответственности за неприменение ККТ или ошибки в применении в течение года", - отметил он.

Макаров подчеркнул, что эту поправку невозможно было принять одновременно с законом о ККТ, потому что требовалось ее внесение в КоАП.

"Наверное, именно поэтому в некоторых СМИ пошла информация - конечно, обещают, но не сделают. Так вот, мне хотелось бы сейчас сказать, что только что Дума в третьем чтении приняла поправку, которая устанавливает мораторий на применение мер ответственности по неприменению или ошибке применения контрольно-кассовой техники ровно на 1 год. Таким образом, то обещание, которые давали депутаты при рассмотрении данного вопроса, выполнено, и все сомнения, которые были в связи с этим законом, безусловно, сняты", - пояснил депутат.

Минфин и ФНС выпустят специальные разъяснения по применению ККТ, пообещал парламентарий.

"Мы договорились, что до 1 июля будет выпущено специальное разъяснение налоговой службы, Министерства финансов, по тем спорам и вопросам, которые могли бы возникать в практике применения контрольно-кассовой техники, то есть те вопросы, которые волновали бизнес - должен сказать, что сейчас мы вместе с Министерством финансов, налоговой службой и экспертами работаем над этими разъяснениями, и все эти разъяснения будут даны в те самые сроки, которые были установлены", - резюмировал он.