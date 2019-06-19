Медведев подписал постановление против повышения цен на услуги ЖКХ выше инфляции

ГОРКИ, 19 июня. /ТАСС/. Подписано постановление правительства РФ, направленное против необоснованного увеличения цен на услуги ЖКХ в регионах выше уровня прогнозируемой инфляции. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу достижения национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе.

"Я подписал постановление, которое позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции", - сказал премьер. Он отметил, что сейчас для регионов устанавливаются предельные индексы роста платы для ЖКХ, но есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы превышать.

"Далеко не все эти основании справедливы, теперь (в соответствии с новым документом - прим. ТАСС) таких оснований стало меньше", - заметил Медведев.