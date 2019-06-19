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Chevrolet отзывает в РФ почти 200 спортивных автомобилей

Такое решение принято из-за неполадок с усилителем руля

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Официальный представитель Chevrolet в России - ООО "Джи Эм Авто" - отзывает в России 182 купе модели Camaro и девять спорткаров Corvette из-за неполадок с усилителем руля. Отзыв касается автомобилей, реализованных с декабря 2016 года по январь 2019 года, сообщил Росстандарт.

"Причиной отзыва автомобилей является то, что у некоторых автомобилей может выключиться электрический усилитель рулевого управления, - отмечается в сообщении. - Потеря электроусиления может длиться весь цикл зажигания, но может вернуться в работу после перезапуска автомобиля".

В случае отказа электроусилителя водителю придется прикладывать больше усилий во время руления, особенно на низких скоростях. Кроме того, дефект потенциально может увеличить риск ДТП, предупреждает Росстандарт.

На подпадающих под отзыв авто будет выполнена замена рулевой рейки. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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