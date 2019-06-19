С начала года неплательщики в Дагестане погасили 105 млн рублей долгов за электроэнергию

МАХАЧКАЛА, 19 июня. /ТАСС/. Неплательщики за электроэнергию в Дагестане за 5 месяцев текущего года погасили более 105 млн рублей долгов в судебном порядке. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе "Россети Северный Кавказ".

"Управляемая компанией "Россети Северный Кавказ" "Дагестанская энергосбытовая компания" за 5 месяцев 2019 года подала в судебные органы 5 тыс. 943 исковых заявления на общую сумму 739,5 млн рублей для взыскания задолженности с неплательщиков. По результатам претензионно-исковой работы за 5 месяцев текущего года общая сумма поступивших от должников денежных средств составила 105,2 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на сегодня на стадии судебного разбирательства находятся 9 тыс. 120 исковых заявлений на общую сумму 1,6 млрд рублей.

"Из-за кризисной производственной ситуации в отрасли Дагестана компания "Россети Северный Кавказ" реализует в регионе специальные мероприятия, направленные на повышение платежной дисциплины и снижение уровня потерь энергоресурса", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в Дагестане самый большой процент потерь электроэнергии в сетях - 37%, высокая - более 17 млрд рублей - дебиторская задолженность за оплату электроэнергии.

Летом 2018 года в Дагестане в течение месяца проходили всероссийские учения энергетиков, организованные компанией "Россети". Они затронули шесть из 39 районных сетей Дагестана в столице региона и ее окрестностях. Согласно материалам "Россетей", в результате всероссийских учений потери электроэнергии в сетях будут снижены на 72 млн кВт/ч в год. Это позволит ежегодно экономить до 232 млн рублей. Позже сообщалось, что энергетики ПАО "Россети" и власти Дагестана привели с лета 2018 года в нормативное состояние 40% сетевого хозяйства и оборудования в регионе.