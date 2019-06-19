В Харбине завершилось российско-китайское "Экспо". Его посетили 234 тыс. человек

ХАРБИН, 19 июня. /ТАСС/. Шестое Российско-китайское "Экспо" под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" завершилось в среду в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай). Мероприятие состоялось в рамках 30-й Харбинской международной торгово-экономической выставки, его посетили более 234 тыс. человек.

"Экспо" этого года прошло на высоком уровне, с большой степенью эффективности, - сказал в среду на пресс-конференции председатель Комитета по развитию международной торговли провинции Хэйлунцзян Ван Инчунь. - По данным на 19 июня выставку посетили более 234 тыс. человек, в ней приняли участие представители 74 стран и регионов мира, 1764 предприятия, 164 правительственные и торгово-экономические делегации, более 23 тыс. бизнесменов, из которых 2724 - представители России".

Общая выставочная площадь VI Российско-китайского "Экспо" составила 86 тыс. кв. м, из которых 3267 кв. м было отведено РФ. Россию представляли 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов.

По итогам пяти дней работы участники "Экспо" подписали свыше 380 соглашений на общую сумму более 170 млрд юаней (около $25 млрд).

Деловая повестка

В течение пяти дней на полях "Экспо" состоялось 53 мероприятия, среди которых 2-й Форум межрегионального сотрудничества России и Китая, 5-й Российско-китайский форум малого и среднего предпринимательства, круглые столы на тему сотрудничества в банковском секторе, поддержки бизнеса, взаимодействия в таможенной сфере, в отрасли технологий, логистики, транспорта, финансов и других аспектов двусторонних торгово-экономических отношений.

В мероприятиях принимали участие члены делегаций регионов РФ и КНР, представители финансовых институтов, бизнеса двух стран, а также руководства России и Китая. Российскую сторону представлял заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, со стороны Китая на "Экспо" присутствовал заместитель председателя КНР Ван Цишань.

Развитие транспорта и логистики

Делегации регионов России и КНР вели активные двусторонние переговоры. Одним из самых горячих вопросов стало сотрудничество регионов в сфере транспорта и логистики. Так, Еврейская автономная область (ЕАО) не только надеется на увеличение грузопотока и экспорта в Китай, но и планирует строительство зернового терминала. Объем инвестиций составит порядка 1 млрд рублей, основным вкладчиком станет компания из КНР.

Республика Саха (Якутия), которая в этом году стала главным партнером "Экспо" с российской стороны, выступила с поддержкой проекта возобновления работы пункта погранперехода Джалинда - Мохэ. Как сказал глава региона Айсен Николаев, "выход в Северный Китай не через Приморье, а напрямую через переход Джалинда - Мохэ гораздо более удобен с экономической, экологической и транспортной точек зрения, и позволит увеличить экспорт угля в КНР с месторождений Нерюнгри".

Ожидает бизнес и введения в эксплуатацию российско-китайского моста через реку Амур, намеченного на 2020 год, а также запуска связанного с ним проекта трансграничной агломерации Благовещенска и Благовещенского района Амурской области и города Хэйхэ в китайской провинции Хэйлунцзян, который был презентован на полях "Экспо". Как ожидается, инвесторы из Китая смогут воспользоваться режимом свободной таможенной зоны Свободного порта Владивосток, а российские компании - свободной экономической зоной Хэйхэ.

Как заявил ТАСС министр инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края Юрий Чайка, "перспектива будущего сотрудничества с Китаем напрямую связана с развитием логистики и инфраструктуры в российском регионе". "Торговля с КНР рванет, когда откроется погранпереход на острове Большой Уссурийский. Там есть мосты, земля, надо только, чтобы все это попало в соответствующие федеральные программы, вошло в нацпроекты и строилось", - указал он.

Интерес к развитию инфраструктуры и транспортных сетей высказывали не только дальневосточные регионы. Как сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, власти провинции Хэйлунцзян заинтересованы в открытии прямого авиасообщения с Казанью, что поможет не только развитию бизнес-контактов, но и реализации совместных культурных и образовательных проектов. На полях "Экспо" делегация российского региона провела презентацию инвестиционных возможностей Татарстана, а также особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга", к развитию третьей очереди которой предполагается привлечь партнеров из КНР. По итогам переговоров власти Татарстана и провинции Хэйлунцзян подписали соглашение о сотрудничестве.

Ориентация на экспорт

Практически все российские регионы на полях "Экспо" сделали прогноз на увеличение экспорта в Китай. Потенциал они видят не только в крупных инвестиционных проектах, но и в сотрудничестве предприятий малого и среднего предпринимательства, а также поставках сельхозпродукции.

Так, Татарстан заинтересован в привлечении китайских высокотехнологических компаний и осуществлении поставок в КНР своей продукции машиностроения: грузовых автомобилей, вертолетов, судов, газоперекачивающих станций, медицинских инструментов.

Свердловская область, знаменитая своей промышленностью, на полях "Экспо" провела переговоры о создании в особой экономической зоне региона китайского производства авиакомпонентов. Сотрудничать в этой сфере с Китаем надеется и Хабаровский край, который заинтересован производстве компонентной базы для российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.

Одним из новых направлений сотрудничества стал экспорт торфа в Китай для восстановления почв. Компания из Свердловской области заключила первый контракт на $160 млн.

Российские регионы готовы предложить китайским партнерам и более экзотический экспорт. Компания "Ныда-Ресурс" из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в рамках форума договорилась с китайской компанией "Снежный городок" (Шанхай) о создании совместного предприятия по переработке оленины, рыбы, дикоросов. Еврейская автономная область, которая намерена в ближайшие три года увеличить экспорт продукции в Китай на 30 - 40%, до $250 млн, планирует создание кооператива производителей меда для экспорта в Китай.

Не менее интересна для российских регионов и сфера туризма. Так, Приморский край презентовал на "Экспо" исторический парк "Изумрудная долина", инициаторы которого надеются привлечь китайские компании к строительству гостинично-ресторанного комплекса, базы отдыха, аквапарка и банного корпуса.

Ученые России и Китая объединяются

Соглашения на полях "Экспо" не ограничились экономическим сотрудничеством. По данным организаторов, в составе делегаций РФ и КНР были представители более 80 высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов двух стран.

Сургутский государственный университет (СурГУ) и Харбинский политехнический университет со следующего учебного года намерены наладить обмен студентами, начать совместную работу по различным видам симпозиумов, конференций, обмену научным, методическим опытом и подготовке совместных публикаций. Аналогичных договоренностей достигли и вузы Тюменской области: Тюменский индустриальный университет начал взаимодействовать с Харбинским политехническим университетом и Харбинским инженерным университетом.

Ученые из Ямало-Ненецкого автономного округа договорились о проведении с 26 августа по 2 сентября на Ямале российско-китайской школы по изучению биоресурсов Арктической зоны РФ. В перспективе - не только изучение биоресурсов, в частности сфагнума, шикши, органов оленя, но и их экспорт в Китай. Ученые отмечают, по своим целебным свойствам эти компоненты могут найти широкое применение в традиционной китайской медицине.

Чем удивляли гостей?

Гостям "Экспо" скучать не пришлось - в этом году регионы РФ удивляли национальной кухней, песнями, танцами и даже небольшими театральными постановками.

На стенде республики Саха (Якутия) можно было отведать соленую рыбу, водку, настойки на различных ягодах. Особую симпатию заслужили саха-чай и продукция из дикоросов. Как рассказал ТАСС представитель сельскохозяйственного производственного кооператива "Тирэх" Юлиан Барашков, "привезенные на "Экспо" 70 кг варенья из брусники "разлетелись" в самый первый день". Длинная очередь также выстроилась к витринам с украшениями, особую любовь представительниц женского пола заслужили изделия из бивня мамонта и драгоценных камней.

Умелицы Татарстана угощали посетителей национальной кухней: эчпочмак, бэлиш, творожная ватрушка и, конечно, чак-чак. Как рассказала в беседе с корр. ТАСС кулинар по имени Аниса, духовка была установлена прямо на стенде республики. Вся выпечка подавалась гостям горячей.

Среди деликатесов были также представлены свердловское мороженое, оленина из Ямало-Ненецкого автономного округа, пастила, российский шоколад, колбаса, и, конечно же, мед - за этим продуктом выстраивались очереди. Некоторые китайцы говорили, что он "слишком сладкий", но вместе с тем добавляли, что "вкуснее меда не пробовали".

Каждый день на площадке "Экспо" звучали национальные музыкальные инструменты регионов России, встречались девушки в традиционных костюмах - Международный выставочный центр Харбина на неделю поистине превратился в кусочек российской земли в провинции Хэйлунцзян.

История "Экспо"

Первое Российско-китайское "Экспо" (25-я Харбинская ярмарка) состоялось в Харбине в 2014 году. В ней приняли участие около 11 тыс. человек, совокупный объем заключенных сделок превысил $3 млрд.

В 2015 году участниками "Экспо" стали 1279 предприятий и организаций и около 10 тыс. человек, из них около 4 тыс. - из России. Объем подписанных соглашений составил около $5,5 млрд.

Третье Российско-китайское "Экспо" состоялось в 2016 году в Екатеринбурге: на выставку приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 регионов КНР. Мероприятие посетили свыше 48 тыс. человек. По его итогам было подписано 28 соглашений на 53 млрд рублей.

IV "Экспо" состоялось в июне 2017 года в Харбине, в нем приняли участие представители 74 стран и регионов, 1249 компаний выставили собственные стенды. Россия была представлена на выставке 75 компаниями, общая площадь российской экспозиции составила около 3,3 тыс. кв. м.

В июле прошлого года "Экспо" под девизом "Новый старт и новые возможности" прошло в Екатеринбурге. В нем приняли участие 186 китайских предприятий из 15 провинций, а также десятки российских компаний. "Экспо" посетили 42 тыс. человек, из которых 2 тыс. - китайские бизнесмены.