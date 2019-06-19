"АвтоВАЗ" с июля повысит зарплаты работникам на 7%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Руководство "АвтоВАЗа" согласовало индексацию зарплат работников на 7% с 1 июля 2019 года. Это самый высокий процент индексации в компании за последние шесть лет, сообщается в пресс-релизе профсоюза предприятия.

"По обращению профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" (профсоюза АСМ РФ) принято решение об увеличении тарифных ставок и окладов работникам общества с 1 июля 2019 г. на 7%", - говорится в сообщении.

Решение принято на переговорах администрации "АвтоВАЗа" и профсоюзного комитета на заседании согласительной комиссии 18 июня, отмечается в пресс-релизе. По словам вице-президента по персоналу и социальной политике "АвтоВАЗа" Дмитрия Михаленко, при принятии решения были учтены все производственные и экономические показатели предприятия, ситуация на автомобильном рынке, прогноз инфляции, рост цен на товары и услуги, а также рост величины прожиточного минимума.

На заседании согласительной комиссии глава профсоюза Сергей Зайцев предложил Михаленко рассмотреть возможность индексации заработной платы также и в дочерних обществах "АвтоВАЗа".