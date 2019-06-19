Глава Совбеза Ирана: у Тегерана есть выходы для решения вопроса экспорта нефти

УФА, 19 июня. /ТАСС/. Иран может сократить объемы поставок нефти в условиях давления США, но полностью они прекращены не будут. Об этом заявил в интервью ТАСС секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Мы никогда не позволим, чтобы экспорт иранской нефти зависел от решений, которые принимаются США. Мы никогда этого не позволим. Уровень поставок может снизиться, но они сами останавливаться не будут", - заявил Шамхани.

Глава иранского Совбеза добавил, что у Тегерана есть пути решения этого вопроса. "У нас есть выходы для решения данного вопроса", - указал он.