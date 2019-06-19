IT-технологии помогли раскрыть в 1,5 раза больше картелей в Москве за I квартал 2019 году

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Цифровые технологии помогли раскрыть в полтора раза больше картельных сговоров на торгах в Москве за I квартал 2019 года по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Для их выявления Московское Управление Федеральной антимонопольной службы использует новейшее оборудование и программное обеспечение, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Картели остаются огромной проблемой в создании здоровой конкурентной среды. Основная доля взысканных Московским УФАС России штрафов приходится на нарушения по сговорам на торгах. Лишь за первый квартал текущего года сотрудниками управления возбуждено 17 дел и раскрыто восемь сговоров, участники которых уже оплатили штрафы на 36 млн рублей, что в полтора раза превышает показатели прошлого года", - цитирует пресс-служба главу столичного УФАС Армена Ханяна.

Пресс-служба отмечает, что для сбора доказательной базы применяется математическое моделирование поведения участников на торгах, а во время проведения проверочных мероприятий - самое современное оборудование. Все это позволяет проводить работу по выявлению картелей дистанционно, тем самым сокращая сроки подготовки доказательной базы, необходимой для возбуждения дела.

"Во время подтверждения наличия картельного сговора антимонопольная служба проводит комплексную проверку действий его участников. И помимо зафиксированного минимального снижения на торгах (от 0,5% до 1%) анализируется поведение компаний во время участия в других закупках, а также использование единой IT-инфраструктуры участниками сговора", - говорится в сообщении.