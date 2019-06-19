Астраханские власти просят у Москвы систему интеллектуального управления транспортом

АСТРАХАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Астраханские власти просят Москву предоставить региону на безвозмездной основе внедренную в столице интеллектуальную систему управления транспортом и направить специалистов для создания новой схемы движения в областном центре, сообщили в четверг в пресс-службе администрации Астраханской области.

"Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин предложил руководителю Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максиму Ликсутову рассмотреть вопрос о передаче в безвозмездное пользование правительству Астраханской области программного продукта единой региональной навигационной системы города Москвы. Интеллектуальная система позволит повысить качество транспортного обслуживания населения, безопасность дорожного движения и перевозок, а также организовать непрерывный контроль движения транспортных средств", - говорится в сообщении.

Руководитель области обратился также с просьбой направить в Астрахань специалистов ГБУ "МосТрансПроект" для помощи в организации актуальной и экономичной схемы движения городского транспорта.

Бабушкин отметил, что решение транспортного вопроса в области находится в перечне первоочередных задач, и "здесь опыт Москвы представляется наиболее эффективным". "Мы благодарим правительство Москвы и мэра Сергея Собянина за передачу в Астраханскую область автобусов, сейчас они перевозят пассажиров на одном из регулярных маршрутов города Астрахани", - приводит пресс-служба слова врио губернатора.