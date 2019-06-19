Boeing нашел покупателя для 737 MAX. Первого после двух авиакатастроф

Поможет ли новая сделка поднять скандальные лайнеры в небо? Компания рассчитывает на это и готова даже переименовать серию

Парижский авиационно-космический салон в Ле-Бурже традиционно считается "домашним" для европейского Airbus. А его конкурент — Boeing — в этом году оказался в сложном положении после двух крушений самолетов 737 MAX 8 в Индонезии и Эфиопии. Официальные расследования катастроф еще проводятся, но все свидетельствует о проблемах с программным обеспечением, из-за чего полеты серии 737 MAX временно приостановили во всем мире. СМИ даже называли парижское авиашоу "моментом истины" для американского концерна и задавались вопросом, удастся ли ему заключить хоть один контракт на поставку ставших проблемными машин. Удалось. Но есть нюансы. Первый день комом, второй оказался лучше

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Первый день салона, 17 июня, Boeing все-таки проиграл — он не заключил ни одного контракта, в то время как конкурент — Airbus — представил новый дальнемагистральный А321XLR, на два года опередив соперника, и по разным данным получил около 120–200 заказов на $13 млрд — как на новые самолеты, так и на переоснащение. Впрочем, на второй день Boeing отыгрался. Авиапроизводитель подписал с International Airlines Group (IAG) — материнской компанией British Airways — пусть и не твердый контракт, но соглашение на покупку 200 лайнеров 737 MAX в 2023–2027 году. В Bloomberg оценили эту договоренность в $24 млрд, а участники рынка отметили, что скорее всего IAG получит большую скидку по сравнению с обычными ценами производителя. Кроме того, выбор именно соглашения о намерении вместо твердого контракта защищает покупателя с учетом неопределенного будущего лайнеров серии 737 MAX. А срок поставок дает Boeing время, чтобы исправить все технические проблемы. "Мы полностью доверяем Boeing и рассчитываем, что в ближайшие месяцы модель получит разрешение на полеты и вернется в эксплуатацию", — заявил генеральный директор авиахолдинга IAG Уильям Уолш. Также во вторник Boeing объявил, что Korean Air купит 20 самолетов Dreamliner 787-10 и десять машин версии 787-9s. Сумма сделки оценивается в $6,3 млрд. Еще пять 787-9s заказала лизинговая компания Air Lease предварительно за $1,5 млрд. Обновленное программное обеспечение

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Уильям Уолш также опробовал симулятор обновленной системы 737 MAX и оценил изменения, внесенные производителем. "Это было очень полезное упражнение, которое укрепило мою уверенность и в самолете, и в предложенных изменениях", — заявил он. Эта поддержка много значит для Boeing, считают эксперты. Соглашение с IAG в принципе стало большим вотумом доверия машинам, которые еще недавно были самыми продаваемыми, а сейчас не летают уже около трех месяцев. Руководитель американского концерна Деннис Меленберг в свою очередь подчеркнул, что основная цель компании на салоне в этом году — убедить потенциальных покупателей, что она делает все, чтобы добиться разрешения на полеты 737 MAX. "Мы вернемся в небо, когда будет безопасно, это для нас — самое главное", — заявил он. Произойти это, по его словам, может уже до конца этого года. Кроме того, Boeing не планирует ускорять разработку и внедрение новых моделей лайнеров из-за ситуации с 737 MAX. Американские летчики между тем уверены, что нужно сделать еще многое, чтобы быть уверенными, что пилоты правильно обучены и могут безопасно летать на 737 MAX. Под другим именем Серия может сменить имя, учитывая, как сильно оно теперь ассоциируется с трагедиями, в которых погибло больше 300 человек. "Мы привержены тому, чтобы сделать все необходимое для восстановления репутации. Если для этого потребуется сменить бренд, мы этим займемся", — объяснял ранее финансовый директор авиаконцерна Грег Смит. Уильям Уолш, как отметили СМИ, тоже не произносил "MAX", предпочитая обойтись цифровым обозначением самолетов серии 737-8 и 737-10. Рынкам неоднозначно восприняли новости

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