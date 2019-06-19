Boeing нашел покупателя для 737 MAX. Первого после двух авиакатастроф

Парижский авиационно-космический салон в Ле-Бурже традиционно считается "домашним" для европейского Airbus. А его конкурент — Boeing — в этом году оказался в сложном положении после двух крушений самолетов 737 MAX 8 в Индонезии и Эфиопии. Официальные расследования катастроф еще проводятся, но все свидетельствует о проблемах с программным обеспечением, из-за чего полеты серии 737 MAX временно приостановили во всем мире.
СМИ даже называли парижское авиашоу "моментом истины" для американского концерна и задавались вопросом, удастся ли ему заключить хоть один контракт на поставку ставших проблемными машин. Удалось. Но есть нюансы.
Первый день комом, второй оказался лучше
Первый день салона, 17 июня, Boeing все-таки проиграл — он не заключил ни одного контракта, в то время как конкурент — Airbus — представил новый дальнемагистральный А321XLR, на два года опередив соперника, и по разным данным получил около 120–200 заказов на $13 млрд — как на новые самолеты, так и на переоснащение.
Впрочем, на второй день Boeing отыгрался. Авиапроизводитель подписал с International Airlines Group (IAG) — материнской компанией British Airways — пусть и не твердый контракт, но соглашение на покупку 200 лайнеров 737 MAX в 2023–2027 году. В Bloomberg оценили эту договоренность в $24 млрд, а участники рынка отметили, что скорее всего IAG получит большую скидку по сравнению с обычными ценами производителя. Кроме того, выбор именно соглашения о намерении вместо твердого контракта защищает покупателя с учетом неопределенного будущего лайнеров серии 737 MAX. А срок поставок дает Boeing время, чтобы исправить все технические проблемы. "Мы полностью доверяем Boeing и рассчитываем, что в ближайшие месяцы модель получит разрешение на полеты и вернется в эксплуатацию", — заявил генеральный директор авиахолдинга IAG Уильям Уолш.
Также во вторник Boeing объявил, что Korean Air купит 20 самолетов Dreamliner 787-10 и десять машин версии 787-9s. Сумма сделки оценивается в $6,3 млрд. Еще пять 787-9s заказала лизинговая компания Air Lease предварительно за $1,5 млрд.
Обновленное программное обеспечение
Уильям Уолш также опробовал симулятор обновленной системы 737 MAX и оценил изменения, внесенные производителем. "Это было очень полезное упражнение, которое укрепило мою уверенность и в самолете, и в предложенных изменениях", — заявил он. Эта поддержка много значит для Boeing, считают эксперты. Соглашение с IAG в принципе стало большим вотумом доверия машинам, которые еще недавно были самыми продаваемыми, а сейчас не летают уже около трех месяцев.
Руководитель американского концерна Деннис Меленберг в свою очередь подчеркнул, что основная цель компании на салоне в этом году — убедить потенциальных покупателей, что она делает все, чтобы добиться разрешения на полеты 737 MAX. "Мы вернемся в небо, когда будет безопасно, это для нас — самое главное", — заявил он. Произойти это, по его словам, может уже до конца этого года. Кроме того, Boeing не планирует ускорять разработку и внедрение новых моделей лайнеров из-за ситуации с 737 MAX.
Американские летчики между тем уверены, что нужно сделать еще многое, чтобы быть уверенными, что пилоты правильно обучены и могут безопасно летать на 737 MAX.
Под другим именем
Серия может сменить имя, учитывая, как сильно оно теперь ассоциируется с трагедиями, в которых погибло больше 300 человек. "Мы привержены тому, чтобы сделать все необходимое для восстановления репутации. Если для этого потребуется сменить бренд, мы этим займемся", — объяснял ранее финансовый директор авиаконцерна Грег Смит.
Уильям Уолш, как отметили СМИ, тоже не произносил "MAX", предпочитая обойтись цифровым обозначением самолетов серии 737-8 и 737-10.
Рынкам неоднозначно восприняли новости
Акции IAG среду, 19 июня, встретили снижением — в течение дня их стоимость падала примерно на 2,5%. Кроме репутации 737 MAX, по мнению экспертов, опасения у инвесторов вызывает огромный масштаб сделки — почти треть воздушного флота IAG — и то, что компания фактически отвернулась от Airbus, который долгое время оставался их основным поставщиком, особенно в области ближне- и среднемагистральных самолетов.
А вот бумаги Boeing, впрочем, наоборот продолжили начатый еще 17 июня рост — за три дня их цена укрепилась примерно на 8,7%, хотя под вечер среды показала снижение.
Новые заказы Airbus
Airbus во второй день салона тоже продолжил пополнять список заказов:
- Та же IAG заключила контракт на 14 машин A321XLR для ирландского и испанского подразделений. Оба перевозчика планируют открыть новые трансатлантические маршруты.
- Филиппинский перевозчик Cebu Pacific заказал десять лайнеров A321XLR с началом поставок в 2024 году, 16 широкофюзеляжных A330-900 и пять самолетов A320 neo (главный конкурент 737 MAX).
- Saudi Arabian Airlines расширила старую сделку по A320 neo и договорилась о поставках более чем сотни самолетов, в том числе 15 — А321XLR.
- Delta Air Lines Inc. также дозаказала еще пять машин к прежним договоренностям по Airbus A220.
- Atlantic Airways — национальный авиаперевозчик Фарерских островов — подписали контракт на покупку двух самолетов A320 neo.
На третий день China Airlines подписали предварительную сделку на покупку 11 лайнеров A320 neo за $1,4 млрд. Boeing в это время заключал контракты на техническое обслуживание — примерно на $100 млн, по данным телеканала CNBC.
В конце третьего дня, 19 июня, должны быть подведены первые предварительные итоги парижского авиасалона.
Арина Раксина