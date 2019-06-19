Более 160 млн рублей выделят в 2019 году для благоустройства городов на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Власти Ставропольского края выделят в 2019 году более 160 млн рублей из краевого бюджета на благоустройство городов региона. Средства получат Ставрополь, Невинномысск и Благодарненский городской округ, сообщила в среду пресс-служба министерства ЖКХ края.

"Целевая субсидия в 2019 году в размере более 160 млн рублей предоставляется Ставрополю, Невинномысску и Благодарненскому городскому округу в рамках краевой госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций". Средства распределялись по заявкам муниципалитетов, местные власти просили поддержать их в создании новых объектов благоустройства, а также оказать содействие в развитии и содержании уже существующих общественных пространств", - передает пресс-служба слова министра ЖКХ Ставропольского края Романа Марченко.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, ведомство выделяет средства только тем муниципалитетам, которые могут вложить в благоустройство и свои средства.

"Главное условие - иметь возможность софинансирования. Если муниципалитет готов вложить 5% и более в благоустройство заявленных им территорий, то он получает субсидию. К примеру, парк "Шерстяник" в Невинномысске в прошлом году уже получал субсидию, в этом тоже были вложены собственные средства города, потому они получили финансирование на продолжение работ", - пояснили в пресс-службе.

В Ставрополе обустроят два светодиодных плоскостных фонтана. В Невинномысске средства направят на благоустройство привокзальной площади железнодорожной станции "Невинномысская": установку фонтана, обустройство территории для комфортного отдыха пассажиров зоны ожидания и прогулок, детскую площадку, цветники. В Благодарненском горокруге за счет субсидии обустроят тротуары, цветники, озеленение, площадки для отдыха, отремонтируют фонтан.