Налоговые сборы новосибирских инвестпроектов превысили объем господдержки в три раза

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Получившие господдержку инвесторы перечислили более 1,6 млрд рублей налогов в бюджет Новосибирской области в 2018 году. Эта сумма в три раза превышает объем оказанной помощи, сообщил глава региона Андрей Травников на заседании Совета по инвестициям области.

"В 2018 году государственную поддержку получили 34 инвестора. Общий объем господдержки составил 501,3 млн рублей. <...> Объем налогов по этим проектам за 2018 год составил около 1,6 млрд рублей, что в три раза превышает объем предоставленной господдержки", - сказал Травников.

Губернатор пояснил, что получившие поддержку инвесторы вложили в экономику региона около 6,5 млрд рублей. В числе наиболее значимых проектов он назвал создание животноводческого комплекса компании "Сибирская Нива", тепличного комплекса "Толмачевский" и фармакологического производства компании "Вектор-Биальгам" под Новосибирском.

Глава региона напомнил, что в 2018 году объем инвестиций в основной капитал области вырос на 5,8% и достиг исторического максимума - 196 млрд рублей. "Больший объем инвестиций по-прежнему идет в транспорт и логистику. Доля затрат на приобретение машин, оборудования, транспорта в общем объеме инвестиций стабильно составляет более 40%", - отметил он.

Новосибирская область занимает 19-ю строчку в Национальном рейтинге инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. Область является единственным сибирским регионом, вошедшим в топ-20 рейтинга в 2019 году.