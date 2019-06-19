Правительство поручило ускорить возврат НДС при экспорте с помощью механизма факторинга

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минфин, Федеральная налоговая служба и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) внесут в правительство предложения об ускорении возврата НДС для экспортеров в соответствии с поручением правительства. Об этом сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты" в пресс-службе правительства.

"Минфину, ФНС совместно с АО "Российский экспортный центр" внести предложения в правительство РФ об ускорении возврата НДС при экспорте с помощью применения механизма экспортного факторинга", - рассказали в правительстве.

Международный факторинг применяется в случае экспорта продукции. При этом виде факторинга обеспечивается финансирование поставок товара с отсрочкой по ним платежа. Это актуально в том случае, когда отношения между продавцом и покупателем системны.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил сократить сроки возврата налога на добавленную стоимость российским компаниям - экспортерам с шести-девяти до одного-трех месяцев.

Также Минфин, Минэкономразвития, ФНС, ФТС и Росфинмониторинг с участием Банка России и общественных объединений предпринимателей проработают вопрос о смягчении требований валютного контроля в части репатриации валютной выручки при экспорте российской несырьевой продукции "в случае порчи, повреждения, утраты, естественной убыли груза при транспортировке".