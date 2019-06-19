Правительство предложило изменить расчет страховых взносов для ИП

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство поручило рассмотреть возможность изменить порядок исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды для индивидуальных предпринимателей (ИП) и приравнять их размер к 1% прибыли. Об этом сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в пресс-службе кабинета министров.

"Минфину, ФНС, Минтруду совместно с АО "Российский экспортный центр" поручено внести предложения в правительство РФ о возможности изменения порядка исчисления страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения, по формуле 1% от суммы "доходы - расходы", - говорится в поручении.

С 2019 года ИП платят в Пенсионный фонд России в рамках обязательного пенсионного страхования фиксированную выплату в размере 29 354 рубля с дохода до 300 000 рублей и плюс 1% от доходов сверх этой планки, но в совокупности не более 234 832 рубля.

Взнос на обязательное медицинское страхование в ФОМС для ИП фиксированный и составляет в 2019 году 6 884 рубля.