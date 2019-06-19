Российские производители алкоголя под экспорт могут получить доступ к субсидиям

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минфин совместно с Минсельхозом и АО "Российский экспортный центр" подготовят предложения по отмене запрета на предоставление субсидий российским производителям алкогольной продукции, если речь идет о поставках на экспорт, в соответствии с поручением правительства. Об этом сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты" в пресс-службе правительства.

"Минфину совместно с Минсельхозом, АО "Российский экспортный центр" подготовить предложения по внесению изменений в бюджетное законодательство, предусматривающие исключение запрета на субсидирование производителей подакцизной алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок", - рассказали в пресс-службе.

Запрет на субсидирование этих подакцизных товаров вступил в силу в 2013 году. До этого некоторые регионы поддерживали своих производителей, возвращая им часть акциза.

Кроме того, Минпромторг, Минсельхоз совместно с Торгово-промышленной палатой РФ проработают вопрос ценообразования сертификата происхождения на отгружаемую на экспорт продукцию и представят предложения по возможному снижению размера стоимости этого сертификата на продукцию агропромышленного комплекса.

Отдельно Минпромторг и Минэкономразвития включат категорию "горячекатаный листовой прокат" в перечень продукции, производство которой может получить господдержку. Но для этого производитель должен заключить соглашение с правительством о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК). Этот тип соглашения в обмен на обязательство по экспорту открывает доступ к льготным кредитам и другим механизмам поддержки.

В новость были внесены изменения (16:10 мск) - добавлена информация по тексту.