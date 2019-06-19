{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство поручило снизить ж/д тарифы для экспортеров

Минтранс при участии РЖД также проработает вопрос о снятии с российских экспортеров обязательств по оплате простоя вагонов за рубежом

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минтранс совместно с ОАО "Российские железные дороги" в соответствии с поручением правительства проработают вопрос снижения тарифов, устанавливаемых на транспортировку экспортной продукции по железной дороге. Об этом сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты" в пресс-службе правительства.

"Минтрансу совместно с ОАО "РЖД" проработать вопрос о снижении тарифов, устанавливаемых на транспортировку экспортной продукции железнодорожным транспортом", - говорится в поручении кабмина.

При этом Федеральная антимонопольная служба вместе с Минтрансом при участии РЖД проведут анализ тарифообразования операторами на транспортные услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом.

Также Минтрансу при участии РЖД поручено проработать вопрос о снятии с российских экспортеров обязательств по оплате простоя вагонов за рубежом, учитывая, что экспортеры не в силах повлиять на сроки возврата вагонов в Россию.

РЖД готовы выравнять тарифы на перевозку экспортных грузов в обычных контейнерах и в рефрижераторах, говорил ранее генеральный директор "РЖД Логистика" (дочерний оператор РЖД) Вячеслав Валентик.

Сбербанк сообщил о росте мошенничества с применением социальной инженерии
Зампред банка Станислав Кузнецов заявил, что в основном таким атакам подвержены люди в возрасте 25-35 лет
Читать полностью