Дания может принять решение по заявке Nord Stream 2 до вердикта суда по апелляции компании

СТОКГОЛЬМ, 19 июня. /ТАСС/. Датское энергетическое агентство (ДЭА) может принять решение по трубопроводу "Северный поток - 2" раньше, чем суд рассмотрит апелляцию компании Nord Stream 2, оспаривающей требование агентства о подаче третьей заявки на его маршрут. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы агентства Туре Фалбе-Хансен.

"В суде обычно дела рассматриваются долго, по меньшей мере семь месяцев или дольше. Я не удивлюсь, если наше решение будет принято раньше, чем эта апелляция будет рассмотрена", - отметил он.

19 июня в Дании начнутся публичные слушания по проекту "Северный поток - 2".

"Общественные слушания будут проходить до 10 июля, консультации с близлежащими странами - до 17 июля. После этого мы будем рассматривать поступившие замечания, деталей относительно графика по времени нет, - пояснил собеседник агентства. - Наша задача - выбрать оптимальный маршрут. Например, сейчас появилась новая возможность в морской зоне, по которой у нас был спор с Польшей, и именно он может быть оптимальным, так как там меньше морского транспорта".

В 2017 году Дания приняла поправки к закону о континентальном шельфе, согласно которым МИД Дании может отклонить заявку на строительство трубопровода в территориальных водах страны. "МИД Дании также анализирует заявки с точки зрения безопасности и представит свой доклад парламенту, который примет решение", - сказал Фалбе-Хансен.

По сообщениям датских СМИ, одержавшая победу на парламентских выборах Социал-демократическая партия Дании, ранее выступавшая против строительства газопровода "Северный поток - 2" в экономической зоне королевства, в настоящее время несколько изменила позицию по этому вопросу и считает необходимым дождаться результатов анализа МИД страны, прежде чем принимать какое-либо решение. "Вы знаете, что в Дании только что прошли выборы, еще не сформировано правительство, поэтому все оценки по прогнозам на выдачу разрешения очень осторожные", - прокомментировал Фалбе-Хансен.