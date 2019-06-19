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Росстат сообщил, что инфляция в России третью неделю держится на нулевом уровне

До этого показатель держался семь недель на уровне 0,1%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Потребительские цены в России с 11 по 17 июня 2019 года не изменились по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные Росстата. Инфляция сохраняется на нулевом уровне уже третью неделю подряд после семи недель на уровне 0,1%.

С начала года инфляция в РФ набрала 2,4%, в годовом выражении на 17 июня она сложилась на уровне около 4,9%.

По данным статистики, цены на бензин в РФ с 11 по 17 июня выросли на 0,1%, а стоимость дизельного топлива практически не изменилась.

Цены на пшено увеличились на 0,7%, мороженую рыбу, сосиски, сардельки, рис, вермишель, чай и соль - на 0,2%. Одновременно цены на куриные яйца снизились на 1,3%, сахар-песок - на 0,8%, баранину - на 0,4%, свинину - на 0,2%, вареную колбасу - на 0,1%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,2%, в том числе на белокочанную капусту - 13,5%, помидоры - 9,8%, огурцы - 6,3%, репчатый лук - 2,7%. В то же время картофель стал дороже на 4,6%, яблоки - на 1,5%, морковь - на 0,6%.

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