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Автобусный парк Лондона перейдет на интеллектуальную систему энергоснабжения

Новая система даст возможность контролировать уровень энергозатрат и идентифицировать выбросы в формате тепловых карт

ТАСС, 19 июня. Ведущий лондонский оператор автобусного транспорта RATP Dev будет использовать аналитическую IoT-платформу для оптимизации энергопотребления и снижения выбросов. Об этом сообщается на официальном сайте разработчика платформы Simble.

Автопарк RATP Dev состоит из 1,1 тыс. транспортных средств, оснащенных гибридными силовыми установками. Автобусы курсируют по 97 маршрутам и ежегодно перевозят 249 млн пассажиров.

В сообщении отмечается, что платформа SimbleSense будет установлена в 12 депо и сервисных центрах RATP Dev и подключена через систему интернета вещей (IoT) к приборам учета энергии для детального измерения и аналитики показаний.

Новая система даст возможность получать и анализировать данные в режиме реального времени, контролировать уровень энергозатрат и идентифицировать выбросы в формате тепловых карт. Ожидается, что ее использование позволит сократить затраты компании, оптимизировать потребление энергии и существенно снизить количество вредных выбросов.

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