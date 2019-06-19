В Удмуртии в 2020 году отремонтируют 80 км дорог регионального значения

ИЖЕВСК, 19 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтируют 20 участков дорог регионального значения протяженностью порядка 80 км, сообщили сегодня в пресс-службе регионального офиса нацпроекта.

"При отборе объектов принималась во внимание социальная значимость каждой дороги, а основной упор был сделан на трассы, связующие райцентры. В результате получился перечень из 20 участков автодорог регионального значения общей протяженностью порядка 80 км. Члены общественного совета утвердили его без изменений большинством голосов", - говорится в сообщении.

Объекты условно разделили на три области: южную (по два участка на дорогах Алнаши - Грахово и Кизнер - Грахово), центральную (продолжение дороги Ижевск - Ува, которую ремонтируют участками последние несколько лет, Нылга - Вавож, Малая Пурга - Нижнее Кечево, часть дороги Можга - Вавож, объездная Селтов) и северную (дороги Глазов - Яр - Пудем, Игра - Глазов, а также участок трасс Дебесы - Кез, Игра - Красногорское).

Ранее председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов сообщал, что в следующем году средства будут выделены также на ремонт дорог в Сарапуле, Воткинске, Камбарке и Можге, суммарно на эти работы планируют потратить около 250 млн рублей, еще 500 млн рублей из дорожного фонда получит столица Удмуртии - Ижевск.

Всего в 2019 году в Удмуртии по нацпроекту отремонтируют 134,5 км дорог. На эти цели будет выделено более 1,7 млрд рублей преимущественно из федерального бюджета. За шесть лет существования проекта регион планирует направить на новые дорожные объекты более 11 млрд рублей. Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.