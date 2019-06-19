Застрявшие за границей суда Мурманского пароходства находятся в залоге банка

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ситуация с судами Мурманского морского пароходства (ММП), которые уже более года не могут покинуть зарубежные порты, осложняется тем, что они находятся в залоге у банка. Об этом сообщил в среду журналистам координатор Международной федерации транспортных рабочих (МФТ) Сергей Фишов.

"Проблемы в том, что все суда в залоге", - сказал Фишов.

По его словам, желание ММП продать суда не может быть осуществлено из-за позиции банка-залогодержателя. "Потому что, наверно, может на этом потерять [средства]", - считает представитель федерации.

По данным Фишова, в зарубежных портах находятся шесть судов ММП. Они стоят в портах Литвы, Польши, Испании, Индии, Африки, Кот-д'Ивуара. При этом судовладелец продолжает нести расходы на содержание экипажей, перестановки судна в порту и другие.

Ранее в Англии и США с аукционов были проданы два судна ММП, также долгое время простоявшие в портах. "Англия и США продают принудительно по иску кредиторов, независимо от залогов", - пояснил Фишов, отметив, что на сегодня большинство проблемных судов ММП не находятся под арестом.

Как ранее сообщали ТАСС в ММП, несколько судов компании находятся в зарубежных портах из-за коммерческих споров с контрагентами. Причиной финансовых трудностей в пароходстве называли неблагоприятную ситуацию на рынке перевозок.