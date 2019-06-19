Сбербанк запустил пилотный проект в Москве по приему и выдаче посылок

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сбербанк запустил пилотный проект по приему и выдаче посылок в трех отделениях банка в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"Сбербанк в настоящий момент пилотирует проект по приему и выдаче посылок в трех отделениях банка в Москве. Пилот стартовал на этой неделе. Партнерами логистического проекта стали платформа Shiptor и сеть постаматов PickPoint. Вопрос масштабирования проекта будет рассматриваться по итогам завершения пилота", - пояснили в пресс-службе банка.

Ранее в конце мая первый зампред правления банка Лев Хасис сообщал, что Сбербанк учредил компанию "Сбер Логистика" и планирует тестировать логистические сервисы, в том числе для физических лиц.

В 2017 году "Яндекс" сообщал о планах сотрудничать со Сбербанком и использовать отделения банка в качестве пунктов выдачи заказов, сделанных пользователями "Яндекс.Маркета". Сбербанк и "Яндекс" запустили маркетплейс "Беру" в октябре 2018 года, спустя пять месяцев тестирования, а также запустили бета-версию трансграничного маркетплейса Bringly. В апреле 2018 года "Яндекс" и Сбербанк закрыли сделку по созданию СП в сфере электронной коммерции на базе "Яндекс.Маркет". Сбербанк вложил в проект 30 млрд рублей через покупку акций "Яндекс.Маркета". Общая стоимость сервиса оценивается в 60 млрд рублей.